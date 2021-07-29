Украинец Коваленко выступит на соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020

Украинский спортсмен по спортивной ходьбе Назар Коваленко все-таки едет в Токио.

Накануне его обвинили в нарушении антидопинговых правил (пункт 15), согласно которым спортсмен должен пройти три допинг-теста в период 10 месяцев без соревнований с интервалом не менее трех недель.

— Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) отстранил трех украинских олимпийцев от выступлений на Играх в Токио, — передавала пресс-служба ФЛАУ.

Речь шла о Михаиле Гаврилюке (метание молота), Наталье Пироженко-Чорномаз (эстафета 4х400 м) и Назаре Коваленко.

Но сегодня Коваленко написал, что все же едет в Токио.

— Официально! Я еду на Игры в Токио. Вылет в 14:30 2 августа из аэропорта Борисполь. Всю остальную информацию буду комментировать после своего финиша 5 августа, — заявил украинский легкоатлет на своей странице в Facebook.

Ночью 29 июля на Олимпийских играх 2020 в Токио украинский пловец Михаил Романчук выиграл бронзовую медаль. Это уже четвертая награда для сборной Украины.

24-летний спортсмен финишировал третьим на дистанции 800 м вольным стилем, ему удалось преодолеть ее за 7:42.33.

Бронзовая медаль Романчука стала первой для Украины в соревнованиях по плаванию на всех Олимпиадах за последние 17 лет.

Предыдущие награды завоевывали украинцы Андрей Сердинов и Яна Клочкова еще на Играх-2004 в Греции.

Источник: Назар Коваленко

Фото: Sportarena