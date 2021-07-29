Я шел к этой награде 18 лет: Романчук о медали Олимпиады-2020

Новоиспеченный бронзовый призер летних Олимпийских игр-2020 Михаил Романчук поделился впечатлениями от завоевания олимпийской награды.

Пловец поблагодарил украинских болельщиков за поддержку и отметил свой боевой настрой перед еще одним заплывом, на который он выйдет уже завтра.

— К этой награде я шел 18 лет. С шести лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было. Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не побили. Буду готовиться к старту на 1500 метров.

Михаил Романчук завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 800 м вольным стилем. Эта награда стала для Украины первой в плавании за 17 лет на Играх.

В квалификации Романчук установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию ​​за 7.41,28. В финале Михаил показал результат 7.42,33.

Последний раз украинские пловцы брали медали еще на Олимпиаде-2004 в Афинах. Тогда Яна Клочкова завоевала золото и серебро, а Андрей Сердинов — бронзу.

Летние Игры в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2016 были для Украины без медалей в плавании.