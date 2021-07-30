19-летнюю легкоатлетку из Кубы убил молот, который попал ей в голову на тренировке

Спортсменка с Кубы Алегна Осорио Маяр умерла в возрасте 19 лет в результате несчастного случая во время тренировки.

Она была бронзовым призером на летних юношеских Олимпийских играх 2018 в соревнованиях по метанию молота и на чемпионате Панамерики среди юношей до 20 лет.

В апреле 2021 года 19-летняя спортсменка получила травму. Так, ей в голову случайно ударил легкоатлетический молот.

В результате полученных травм легкоатлетка впала в кому.

Спустя почти три месяца после инцидента, 29 июля, Национальный институт спорта Кубы подтвердил, что девушка умерла.

Спортивный директор команды Кубы Рейнальдо Мартинес выразил соболезнования семье умершей. Также он отметил, что все спортсмены страны в трауре.

— От друзей и всех кубинских спортсменов мы выражаем искренние соболезнования. Покойся с миром, — добавил Мартинес.

Что известно о Алегне Осорио Маяр

Маяр в 2018 году стала бронзовым призером летних юношеских Олимпийских игр в метании молота. Первое место тогда заняла Валерия Иваненко из Украины.

Вскоре она получила бронзу на Панамериканском молодежном чемпионате U20. Ее считали одной из олимпийских надежд Кубы.

Фото: Moises Lopez