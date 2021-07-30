Украинский дзюдоист Яков Хаммо уступил в бронзовом финале летних Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В решающей схватке украинец уступил первому номеру мирового рейтинга Тамерлану Башаеву из ОКР.

Яков активно начал схватку, но пропустил атаку соперника, который завалил его и удерживал, пока рефери не просигнализировал победу Башаева иппоном.

В утешительном поединке он выиграл у представителя Узбекистана Бехмурода Олтибоева, а Башаев проиграл в полуфинале грузинском атлету Гураму Тумишвили.

В четвертьфинале Хаммо проиграл японцу Харасаве, который лишь в дополнительное время сумел провести результативную атаку и одолеть 27-летнего представителя Украины.

В другой бронзовой схватке француз Тедди Ринер победил японца Хисайоши Харасаву.

Золото в этой категории разыграют Тумишвили и чешский дзюдоист Лукаш Крпалек.