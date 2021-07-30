Украинский спортсмен Яков Хаммам потерпел поражение в 1/4 финала соревнований по дзюдо в весовой категории более 100 кг на Олимпийских играх 2020 в Токио. Наш спортсмен уступил серебряному призеру Игр-2016 и чемпионата мира 2019 Хисайоси Харасави из Японии.

Украинский спортсмен активно начал поединок. Уже через 20 секунд Хаммам провел хороший бросок.

Далее на протяжении всего поединка он контролировал соперника и не давал ему заработать очки. Таким образом основное время завершилось вничью.

Однако в дополнительное время японец сумел провести результативную атаку и преодолеть 27-летнего представителя Украины.

По итогам борьбы, в полуфинал олимпийского турнира попал спортсмен из Японии.

В то же время Яков Хаммо поборется за третье место на Олимпиаде-2020. Встреча состоится уже сегодня.

Его соперником в борьбе за бронзу станет Бекмурод Олтибоев из Узбекистана.

Ранее Хаммо сумел одержать победу в 1/8 финала над румыном Владутом Симонеску.

Яков Хаммо родом из Донецка. Зимой 2021 года в Катаре он получил бронзу на турнире Мастерс, а в июне стал бронзовым призером на чемпионате мира в Будапеште.