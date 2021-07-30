Легкоатлет Андрей Проценко, который представляет Украину на Олимпийских играх 2020 в Токио, прокомментировал решающие выступление. Украинец не смог пройти полуфинальное соревнования по прыжкам в высоту 30 июля.

Как отметил один из лучших легкоатлетов Украины, он чувствовал готовность прыгать выше, чем 2.25 м. Однако в решающий момент не смог собраться и пересечь планку на 2.28 м.

— Был готов прыгать гораздо выше. Может немного засиделся, но это все оправдания. Должен был прыгать, почему так — не знаю. Опыт уже есть, знал, как выступать на таком уровне, — говорил спортсмен.

По словам Проценко, может он дал слабину, увидев, что 14 спортсменов прыгнули на 2,25 м.

— Надо было собраться — я собрался, но в итоге опоздал. Хорошая попытка была, присел на планку. Тренер всегда помогал, с ним было проще, — добавил легкоатлет.

Напомним, что на счету 33-летнего легкоатлета Андрея Проценко три награды за прыжки в высоту. В 2014 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы и бронзу на чемпионате мира в помещении.

Кроме того, в 2019 году он занял второе место на Евро в помещении.

В 2014 году в Лозанне Проценко показал лучший результат в прыжках в высоту — 2.40 м.

Таким образом украинец оставляет Олимпийские игры 2020 в Токио, не попав в топ-12 финалистов.

В среду, 4 августа, еще три украинских спортсменов выступят в прыжках в высоту. Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко поборются за победу.

Источник: Суспильне Спорт

Фото: ФЛАУ