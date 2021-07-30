Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

В пятницу, 30 июля, на летних Олимпийских играх 2020 в Токио разыграют еще 21 комплект наград в 13 видах спорта. По состоянию на утро седьмого дня соревнований в медальном зачете Олимпиады лидирует Китай.

Китайские спортсмены завоевали уже 33 награды — 16 золотых медалей, семь серебряных и 10 бронзовых.

На втором месте в рейтинге идет Япония. Японские атлеты завоевали 26 медалей. Из них 15 золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.

Третье место занимает США. На счету американской команды 41 награда (14 золота, 16 серебра и 11 бронзы).

Украина в зачете находится на 55-м месте. Наши спортсмены завоевали четыре бронзовые медали.

Топ-10 медального рейтинга Олимпиады-2020

№ Страна З С Б Всего 1. Китай 16 7 10 33 2. Япония 15 4 7 26 3. США 14 16 11 41 4. ОКР 9 12 9 30 5. Австралия 9 2 11 22 6. Великобритания 6 9 8 23 7. Южная Корея 4 3 5 12 8. Нидерланды 3 7 5 15 9. Франция 3 5 3 11 10. Германия 3 4 7 14

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время украинской независимости. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей. В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.