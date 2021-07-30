Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

В пятницу, 30 июля, на летних Олимпийских играх 2020 в Токио разыграют еще 21 комплект наград в 13 видах спорта. По состоянию на утро седьмого дня соревнований в медальном зачете Олимпиады лидирует Китай.
Китайские спортсмены завоевали уже 33 награды — 16 золотых медалей, семь серебряных и 10 бронзовых.
На втором месте в рейтинге идет Япония. Японские атлеты завоевали 26 медалей. Из них 15 золотых, четыре серебряных и семь бронзовых.
Третье место занимает США. На счету американской команды 41 награда (14 золота, 16 серебра и 11 бронзы).
Украина в зачете находится на 55-м месте. Наши спортсмены завоевали четыре бронзовые медали.
Топ-10 медального рейтинга Олимпиады-2020
|№
|Страна
|З
|С
|Б
|Всего
|1.
|Китай
|16
|7
|10
|33
|2.
|Япония
|15
|4
|7
|26
|3.
|США
|14
|16
|11
|41
|4.
|ОКР
|9
|12
|9
|30
|5.
|Австралия
|9
|2
|11
|22
|6.
|Великобритания
|6
|9
|8
|23
|7.
|Южная Корея
|4
|3
|5
|12
|8.
|Нидерланды
|3
|7
|5
|15
|9.
|Франция
|3
|5
|3
|11
|10.
|Германия
|3
|4
|7
|14
Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. Это уже седьмая Олимпиада за время украинской независимости. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году, однако их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Сколько видов спорта представлено на Олимпиаде
На Олимпийских играх в Токио спортсмены будут соревноваться в 33 видах спорта и 50 дисциплинах. Всего на Играх-2020 разыграют 339 комплектов медалей. В этом году организаторы добавили новые виды спорта — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.
Самыми популярными видами спорта на Олимпиаде являются: легкая атлетика, соревнования по которой будут проходить почти ежедневно, плавание и гимнастика. Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.