Проведем работу и выиграем следующую Олимпиаду — дзюдоист Хаммо после поражения

Украинский дзюдоист Яков Хаммо после поражения от представителя ОКР Тамерлана Башаева в схватке за бронзу в весе свыше 100 кг прокомментировал свое выступление на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Спортсмен пообещал, что следующую Олимпиаду-2024 в Париже он выиграет.

— Простите, что не оправдал ожидания. Но ничего. Проведем работу и выиграем следующую Олимпиаду, — сказал Хаммо после поражения.

На решающую схватку против Башаева Хаммо остался без тренера, ведь Виталия Дуброву дисквалифицировали в предыдущем поединке Якова против представителя Узбекистана из-за чрезмерных эмоций.

Хаммо объяснил почему его наставник получил красную карточку.

— Тренер может говорить только во вреся команды мате. То есть, когда рефери останавливает схватку. А он кричал во время борьбы, эмоционально реагировал.

Для Дубровы это уже не первое удаление на Играх-2020. Днем ранее он заработал еще одну дневную дисквалификацию в поединке украинки Анастасии Турчин.

В ее схватке с представительницей Нидерландов Гуусье Стенхиус он очень эмоционально раздавал ей подсказки во время поединка.

Фото: НОК