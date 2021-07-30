Проведем работу и выиграем следующую Олимпиаду — дзюдоист Хаммо после поражения

Украинский дзюдоист Яков Хаммо после поражения от представителя ОКР Тамерлана Башаева в схватке за бронзу в весе свыше 100 кг прокомментировал свое выступление на летней Олимпиаде-2020 в Токио.
Спортсмен пообещал, что следующую Олимпиаду-2024 в Париже он выиграет.
— Простите, что не оправдал ожидания. Но ничего. Проведем работу и выиграем следующую Олимпиаду, — сказал Хаммо после поражения.
На решающую схватку против Башаева Хаммо остался без тренера, ведь Виталия Дуброву дисквалифицировали в предыдущем поединке Якова против представителя Узбекистана из-за чрезмерных эмоций.
Хаммо объяснил почему его наставник получил красную карточку.
— Тренер может говорить только во вреся команды мате. То есть, когда рефери останавливает схватку. А он кричал во время борьбы, эмоционально реагировал.
Для Дубровы это уже не первое удаление на Играх-2020. Днем ранее он заработал еще одну дневную дисквалификацию в поединке украинки Анастасии Турчин.
В ее схватке с представительницей Нидерландов Гуусье Стенхиус он очень эмоционально раздавал ей подсказки во время поединка.
Фото: НОК