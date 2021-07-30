Японские фехтовальщики выиграли командный турнир на шпагах, несмотря на то, что имели самый низкий рейтинг по сравнению с остальными соперниками. Мужская сборная Японии получила право на участие лишь благодаря статусу хозяев Олимпийских игор-2020.

Победе поспособствовало руководство украинского тренера Александра Горбачука. Харьковчанин упорно тренировал японцев, что в конечном итоге помогло им выиграть золотую медаль.

В финальном поединке команда встретилась с соперниками из Российской Федерации. Под руководством украинца японские фехтовальщики сенсационно выиграли турнир.

Сначала мужская сборная Японии по фехтованию вырвала победу в четверти финала Олимпийских игор 2020 у французских спортсменов — лидеров мирового рейтинга.

В 1/2 финала спортивных соревнований японские подопечные выиграли сборную Южной Кореи, а вскоре в финале Олимпиады обыграли российских спортсменов, выступающих под аббревиатурой ОКР.

Стоит отметить, что в 2019 году в коммуникации между сборной Японии и харьковским тренером произошел кризис. Горбачук дал пощечину одному из своих подопечных, за что его дисквалифицировали на шесть месяцев. Однако украинский тренер в дальнейшем продолжил работу с ними, сделав японцев олимпийскими чемпионами.