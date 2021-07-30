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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Сборная Украины по фехтованию финишировала шестой на Играх-2020

Фехтування

Мужская сборная Украины по фехтованию уступила в матче за пятое место Франции в командной шпаге на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

Сине-желтые проиграли своим оппонентам со счетом 39:45.

В четвертьфинале турнира наша сборная уступила команде Китая со счетом 35:45. Далее они встретились с итальянцами, над которыми сумели взять верх 45:39.

Сборную Украины в командной шпаге представляли: Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Анатолий Герей и Роман Свичкарь.

Золотые награды в этой дисциплине разыграют между собой Япония и ОКР, а за бронзу поспорят команды Южной Кореи и Китая.

Ранее в одиночных соревнованиях Игорь Рейзлин сумел завоевать бронзу в дуэли с итальянцем Андреа Сантарелли.

Всего украинские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали на Играх-2020 в Токио. На пьедестал кроме Рейзлина поднимались дзюдоистка Дарья Билодид, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

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