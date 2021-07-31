Украинские легкоатлетки Виктория Ткачук и Анна Рыжикова вышли в 1/2 финала Олимпийских игр-2020, которые сейчас проходят в Токио.

Украинки одержали победу в спортивном забеге на дистанции 400 м с барьерами. Об этом сообщает издание Sport.

Так, легкоатлетки уверенно показали себя в предыдущих спортивных соревнованиях. В первом забеге Виктория Ткачук выиграла с результатом 54.80, а во втором Анна Рыжикова улучшила время до 54.56.

К сожалению, украинская легкоатлетка Мария Миколенко не смогла пробиться на следующую ступеньку спортивных соревнований, финишировав шестой в третьем забеге с результатом 57.86.

В 1/2 финала Олимпийских игр по легкой атлетике попали по четыре спортсменки из каждого забега (их было пять). В то же время еще четыре могут попасть в полуфинал по лучшему времени.

Полуфинал состоится 2 августа. Олимпиада-2020 в Токио продлится до 8 августа включительно, всего в соревнованиях примут участие 156 украинских спортсменов.