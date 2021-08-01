Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Олимпийские игры-2020: легкоатлетка Марина Бех вышла в финал по прыжкам в длину

Марина Бех-Романчук

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук вышла в финал Олимпийских игр-2020, преодолев квалификацию.

Спортсменка попала в 12 лучших в квалификации. Бех заняла 10 место, что позволит представительнице Украины побороться за медаль в финале олимпийских соревнований.

Бех-Романчук удался только первый прыжок (6,71 м). Спортсменка не смогла выполнить норматив, который позволил бы ей автоматически попасть в финал, но все же этого результата оказалось достаточно.

Финал женских прыжков в длину запланирован на вторник, 3 августа. Украинская спортсменка во второй раз за свою карьеру смогла выйти в финал Олимпийских игр. На соревнованиях в 2016 году Бех сделала три заступа и выбыла.

Марина Бех — украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину, участница Олимпиады-2016, чемпионка Европы. Спортсменка замужем за Михаилом Романчуком, который выиграл первое серебро для Украины на Олимпийских играх 2020.

Спортсмен из Ровно принес две награды в копилку Украины — бронзовую и серебряную медаль. Всего Украина за Олимпиаду-2020 получила пять бронз и одно серебро.

Читайте
В Киеве развернули две фан-зоны для просмотра Олимпийских игр

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка