Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

По итогам девяти дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины имеет пять бронзовых медалей и одно серебро.

В субботу, 31 июля, пятую бронзу Украине принесла теннисистка Элина Свитолина в одиночном разряде. А в воскресенье, 1 августа, первое серебро принес пловец Михаил Романчук.

Ранее награды выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.

В общем медальном зачете лидирует Китай — 22 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторая — США (19, 20, 13), третья — Япония (17, 5, 8), Украина — 53-я.

Список медального рейтинга Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В соревнованиях будут участвовать более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. За все время независимости Украины это седьмая по счету Олимпиада. Соревнования были запланированы на прошлый год, однако их перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Украина в зачете находится на 53-й строчке. Спортсменам удалось завоевать пять бронзовых медалей. В субботу теннисистка Элина Свитолина завоевала пятую бронзу для Украины, победив в непростом поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Виды спорта на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Разыгрываются в общей сложности 339 комплектов медалей. Среди новых видов спорта, добавленных в этом году, оказались серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

На Олимпийских играх самыми популярными видами спорта остались легкая атлетика, плавание и гимнастика.

Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.