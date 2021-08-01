Чемпион мира по боксу украинец Александр Хижняк пробился в полуфинал Олимпийских игр-2020, обеспечив себе, по меньшей мере, бронзовую медаль на соревнованиях.

В 1/4 финала спортивных соревнований весовой категории до 75 кг украинец дрался с представителем Доминиканской Республики Еури Седено Мартинесом.

Поединок между спортсменами оказался изнурительным и сложным. Хижняк имел преимущество в первых двух раундах, нанеся доминиканцу много ударов.

Зафиксировав нокдаун, в третьем раунде рефери после удара иностранца ниже пояса открыл счет для Хижняка. В конце после дуэли украинец по очкам разделенным решением прошел в полуфинал Олимпийских игр.

Финал спортивных соревнований запланирован на 5 августа. Украинец встретится со спортсменом из Филиппин Еумиром Марсиаль. Накануне будущий противник Хижняка нокаутировал представителя Армении Армана Дарчиняна.

Александр Хижняк — украинский боксер, чемпион мира (2017), чемпион Европы (2017), бронзовый призер Европейских игр (2015), чемпион Украины (2016).

Олимпийские игры 2020 продлятся до 8 августа. Украинец обеспечил нашей стране, по меньшей мере, еще одну бронзовую победу на спортивных соревнованиях в Токио. Сейчас в копилке Украины пять бронзовых и одна серебряная медали.