Украинец Ленур Темиров уверенно и эффектно вышел в 1/2 финала спортивных соревнований в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио.
Спортсмен представляет Украину в греко-римской борьбе в весе до 60 кг. Для нашего борца это только вторые Олимпийские игры в карьере.
Украинец смог преодолеть титулованных соперников на пути к награде. Сначала в поединке он одолел представителя Узбекистана Ельмурата Тасмурадова — бронзового призера Олимпиады-2016 и трехкратного призера чемпионатов мира.
В 1/4 финала Темиров победил спортсмена из Армении Армена Меликяна, который стал обладателем золотой награды Молодежного чемпионата мира в 2019 году.
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