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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Эффектная победа: Темиров вышел в полуфинал Олимпиады по греко-римской борьбе

Теміров у червоному

Украинец Ленур Темиров уверенно и эффектно вышел в 1/2 финала спортивных соревнований в рамках Олимпийских игр-2020 в Токио.

Спортсмен представляет Украину в греко-римской борьбе в весе до 60 кг. Для нашего борца это только вторые Олимпийские игры в карьере.

Украинец смог преодолеть титулованных соперников на пути к награде. Сначала в поединке он одолел представителя Узбекистана Ельмурата Тасмурадова — бронзового призера Олимпиады-2016 и трехкратного призера чемпионатов мира.

В 1/4 финала Темиров победил спортсмена из Армении Армена Меликяна, который стал обладателем золотой награды Молодежного чемпионата мира в 2019 году.

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Источник: НОК

Фото: Getty Images

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