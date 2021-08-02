Муж и ребенок белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской покинули территорию Беларуси и выехали в Киев.

Об этом рассказал соучредитель издания Sports.ru Дмитрий Навоша в эфире Эхо Москва.

Во время летних Олимпийских игр-2020 в Токио Тимановская раскритиковала решение белорусских тренеров в Instagram, которые внесли ее в заявку на эстафету 4х400 м без ее ведома. Затем спортсменка заявила, что ее сняли с забега.

Впоследствии в Национальном олимпийском комитете Беларуси заявили, что Кристина прекращает участие в Олимпиаде из-за “эмоционально-психологического состояния”. Там отметили, что к такому выводу пришли врачи.

По данным одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Латушко, решение об отзыве Тимановской из Олимпиады лично принял самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

В аэропорту Токио она обратилась за помощью в полицию, после чего ее взяли под охрану. Сейчас спортсменка находится в безопасности.

Тимановская намерена просить о политическом убежище. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек уже предложил белорусской спортсменке въездную визу.

Читайте Сразу три страны предложили убежище белорусской легкоатлетке

Фото: Кристина Тимановская

Источник: Эхо Москвы