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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Михаил Кохан прошел квалификацию в метании молота и вышел в финал Олимпиады

Михаил Кохан прошел квалификацию в метании молота и вышел в финал Олимпиады

Украинец Михаил Кохан успешно прошел квалификацию в метании молота, выборов шанс сражаться в полуфинале Олимпийских игор-2020.

Спортсмен со второй попытки отправил снаряд на 78,36 м — этого оказалось более чем достаточно для выхода в финал спортивных соревнований.

В отборочной группе А, в котором спортсмен представил Украину, лучший квалификационный результат смог показать только спортсмен из Франции Кентен Биго с результатом в 78,73 м.

Финальные соревнования в рамках Олимпийских игор-2020 по метанию молота состоятся в среду, 4 августа.

В группе В соревновался украинец Глеб Пискунов, которому, к сожалению, не удалось выйти в финал Олимпиады. Спортсмен метнул снаряд на 73,84 м, оказавшись 20-м (для дальнейшего сражения нужно было выйти по меньшей мере в 12 лучших).

Олимпийские игры 2020 в Токио продлятся до 8 августа. За это время Украина выборола пять бронзовых и одну серебряную медали. На время Олимпиады в Киеве развернули две фаны-зоны, на которых каждый желающий может посмотреть спортивные соревнования лучших спортсменов со всего мира.

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Фото: Getty Images

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