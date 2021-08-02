На Олимпийских играх-2020 в Токио за последние сутки обнаружили еще 17 новых случаев Covid-19. С начала соревнований зарегистрировано уже 281 случай заражения коронавирусом.

Такие данные приводит организационный комитет Олимпиады. Среди новых больных олимпийцев нет — коронавирусом заразился персонал, работающий на соревнованиях.

В предыдущий день, 1 августа, организаторы сообщали о 18 случаях инфицирования коронавируса, а 31 июля количество заболевших составило 21.

Олимпийские игры в Токио было состояться в прошлом году, но их отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году соревнования проводятся с рядом ограничений.

Зрителей к просмотру соревнований не допустили. На торжественном открытии присутствовали лишь представители международных организаций, спонсоры и лидеры стран.

На время проведения Олимпиады в Японии действует чрезвычайное положение. Ежедневно спортсмены должны делать тесты на коронавирус. Им разрешено приезжать на свои соревнования за несколько дней до начала, а через 48 часов после завершения нужно покинуть страну.

Это сделали для того, чтобы участники Олимпиады меньше пересекались. Олимпийцам также нельзя выходить из Олимпийского городка. Больше об Олимпийских играх в Токио и участии сборной Украины читайте в материале.

Источник: Tokyo 2020