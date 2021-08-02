Ничего хорошего тебя не ждет: появилось видео давления на Тимановскую

На белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую оказывалось жесткое давление, чтобы не допустить ее дальнейших выступлений на Олимпиаде в Токио.

Соответствующее видео было опубликовано на одном из каналов видеохостинга Youtube.

Девушке угрожали, что ее слова могут привести к тому, что она попадет в историю, как виновница увольнений спортсменов и тренеров из сборной Беларуси.

— Ты хочешь войти в историю? Я тебя еще раз спрашиваю. Сегодня это рассматривается как инцидент, который мешает команде выступать, ты понимаешь? Это прецедент! Люди могут лишиться работы, а у них семьи и дети, — рассказывал Тимановской главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич.

По его словам, если атлетка вернется на родину и не будет более выступать с заявлениями, компрометирующими сборную, о ней забудут и она сможет продолжить свою карьеру.

Кроме того, еще один собеседник, которого идентифицируют как делегата белорусского НОК, сравнил спортсменку с мухой, которая запуталась в паутине и продолжает дергаться, усложняя свою ситуацию.

В итоге девушку довели до слез, хотя она до последнего пытается доказать, что была права, а ошибку совершил именно Моисевич, который вовремя не поставил ее в известность об участии в одном из турниров Олимпиады-2020.

— Приезжай, поезжай домой или куда ты можешь поехать. К родителям — куда угодно. Просто отпусти эту ситуацию. Так жизнь устроена. Все мы делаем глупости – вот ты, сделала глупость. Надеюсь, ты это понимаешь. И из этой ситуации теперь нужно каким-то образом выходить, — сказал неназванный чиновник.

В свою очередь спортсменка несколько раз пыталась поинтересоваться у тренера, не совершил ли он ошибки, не уведомив ее вовремя о необходимости участвовать в стартах, к которым она не готовилась, на что Моисевич заявил, что у него якобы “физически для этого не было времени”.

Кроме того, коуч требовал от девушки вернуть часть суточных, которые были ей выделены за участие в Олимпийских играх, поскольку это якобы подотчетные деньги, за растрату которых ему якобы придется нести ответственность.

В свою очередь легкоатлетка заявила, что для нее нет никакой разницы, останется ли она на Олимпиаде, или покинет ее, поскольку на родине ее ожидают репрессии.

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Напомним, Тимановскую пытались принудительно вывезти из Японии после критики в адрес тренерского штаба.

В аэропорту девушка обратилась к полицейским с просьбой не допустить ее депортацию в Беларусь, поскольку она опасалась репрессий со стороны диктаторского режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Девушка рассказала, что в аэропорт ее доставили два члена белорусской делегации: психолог и неизвестный сотрудник НОК.

Фото: Telegram-канал Светланы Тихановской