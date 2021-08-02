Украинские спортсмены Павел Алтухов и Дмитрий Янчук уверенно пробились в полуфинал Олимпийских игр 2020, которые сейчас проходят в Токио.

Украинцы финишировали вторыми в четвертьфинальном заезде на дистанции 1 тыс. м в соревнованиях каноэ-двоек. Это гарантирует спортсменам уверенный выход в полуфинал.

— В первом заезде не все пошло по плану. Справа дул встречный ветер, поэтому лодку держать немного трудно, — отметили украинцы.

Однако гребцы заверили, что завтра (в финале каноэ-двоек) при любой погоде они будут навязывать свою борьбу и показывать все, что могут.

Наших представителей по скорости смогли обойти только спортсмены из Бразилии Исакиас Кейруш и Джеки Годманн, которые финишировали на 0,7 с раньше.

Полуфинальные спортивные соревнования Олимпиады среди лучших представителей мира в каноэ-двойке состоятся во вторник, 3 августа.

Летние Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа — до завершения соревнований осталась всего неделя. Украина имеет в своей копилке пять бронзовых и одну серебряную медали, которые завоевали наши лучшие спортсмены.