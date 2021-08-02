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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Олимпиада-2020: Федина и Савчук вышли в финал по артистическому плаванию

Марта Фєдіна та Анастасія Савчук

Украинские пловчихи Марта Федина и Анастасия Савчук заняли третье место в квалификации по артистическому плаванию на Олимпиаде в Токио.

Девушки завоевали 94,9333 балла.

28,4 за исполнение, 38,1333 за художественное впечатление и 28,4 за сложность.

Лучше них выступили только спортсмены из ОКР и Китая, которые получили 97,9 и 96,233 балла соответственно.

Федина и Савчук являются действующими вице-чемпионками Европы в этой дисциплине.

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Напомним, ранее украинка Алла Черкасова уступила в полуфинале по женской вольной борьбе до 68 кг действующей чемпионке мира американке Тамире Мэнса-Сток.

Схватка завершилась победой представительницы США с подавляющим преимуществом – счет в бое был 10:4.

Теперь Черксовой предстоит бой за бронзовую медаль, который состоится 3 августа.

Фото: НОК

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