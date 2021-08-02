Такое случается раз на миллион: Кулиш попал в чужую мишень и остался без медали

Украинский стрелок Сергей Кулиш остался без медали летних Олимпийских игр-2020 в Токио в стрельбе из трех положений с 50 метров с малокалиберной винтовки.

Кулиш квалифицировался в финал с шестым результатом и уверенно находился в финальной тройке после двух положений.

В решающий момент Кулиш выстрелил в чужую мишень. Эта досадная ошибка опустила украинца из тройки призеров на последнюю строчку.

В оставшихся попытках он не сумел подняться выше и остался восьмым с результатом 402,2 балла.

— Я выстрелил не в свое мишень. У меня расстегнулась пуговица, я почувствовал некоторый дискомфорт. Но время шло, нужно делать выстрел. Такое случилось. Я немного без настроения, извините. Видимо, волнение сыграло какую-то роль. Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и произошло сейчас. Трудно что-то говорить, — сказал Кулиш.

Победу одержал китайский спортсмен Чжан Чанхуан, который установил новый олимпийский и мировой рекорд. Его результат 466,0 балла.

В тройку лидеров также вошли Сергей Каменский из ОКР и серб Миленко Себич.

28-летний Сергей Кулиш является призером Олимпийских игр-2016 в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров. В Рио он завоевал серебряную медаль.