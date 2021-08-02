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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

У Зинченко и Влады Седан родился первенец

Олександр Зінченко та Влада Седан

Футболист сборной Украины и английского Манчестер Сити Александр Зинченко впервые стал отцом. Его жена, журналистка Влада Седан родила дочь.

— Родная, спасибо тебе. Вы моя жизнь! 01.08.2021, — написал футболист в социальной сети Instagram.

 

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Чуть больше чем за полчаса публикация собрала более 80 тыс. лайков и более 2 тыс. комментариев.

Игрок сделал предложение Седан в 2019 году на стадионе НСК Олимпийский — менее чем через полгода, как стало известно об их отношениях.

Александр Зинченко и Влада Седан оформили брак в марте в Лондоне, а сыграли свадьбу в августе того же года в Киеве.

О том, что они ожидают первенца, стало известно в июне этого года.

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