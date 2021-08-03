Украинская борчиха вольного стиля Ирина Коляденко вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио, дважды применив прием туше.
Утром 3 августа спортсменка одолела представительницу Китая Цзя Лун со счетом 4:0.
В предыдущей схватке Коляденко уступала нигерийке Аминат Адении со счетом 4:0, но затем выполнила туше, который принес ей победу.
За участие в финале соревнований Коляденко поборется с Айсулу Тыныбековой из Киргизии. Поединок состоится 3 августа.
Ирина Коляденко — 22-летняя борчиха вольного стиля родом из города Радомышль Житомирской области. На международных аренах она выступает с 2017 года, но за это время успела неплохо себя проявить.
В этом году Коляденко стала чемпионом Европы в Варшаве, также на ее счету бронза на Чемпионате Европы-2020 в Риме.
В 2019 году она стала серебряным призером Чемпионата мира в Нур-Султане (Казахстан).
Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. В самых престижных спортивных соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 205 стран.
Сборная Украины в этом году представлена в составе более 150 человек, которые соревнуются в 25 видах спорта.
Сейчас на счету украинских олимпийцев шесть наград — одна серебряная и пять бронзовых. Больше об Олимпийских играх в Токио и участии украинцев читайте в материале.