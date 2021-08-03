Украинский борец вольного стиля Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио, преодолев спортсменку из Японии Досе Сару.

Черкасова уверенно положила на туше свою соперницу и завоевала для нашего государства шестую бронзовую победу. Всего Украина имеет в своей копилке семь медалей, среди которых одна серебряная.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Алла Черкасова родом из Львова. За 32 года жизни спортсменка успела стать чемпионкой мира и Европы и золотой медалисткой Кубка мира.

Черкасова — мастер спорта Украины международного класса. Для украинки — это вторые летние Олимпийские игры. Во время соревнований в 2016 году она заняла 11-е место в весовой категории до 75 кг.

С 2004 года украинку обучает 44-летний Андрей Пистун со Львова, который имеет звание заслуженного тренера Украины по вольной борьбе. Спортсмен вырастил не менее четырех победителей и призеров международных и национальных соревнований самого высокого уровня.

Среди них — спортсменки Юлия Остапчук (двукратный чемпион Европы), Оксана Ващук (мастер спорта Украины по вольной борьбе), Александра Когут (четырехкратный призер чемпионатов Европы), Людмила Балушка (победитель Кубка мира) и Алла Черкасова, которая сегодня стала бронзовым призером Олимпиады.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вручении Черкасовой государственной награды/медали За труд и доблесть за достижение высоких спортивных результатов во II Европейских играх, которые проходили в Минске.

Фото: НОК Украины