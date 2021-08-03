Украинские спортсмены из Ровно Михаил Романчук и Олег Омельчук могут получить квартиры в городе.

Сейчас они получили половину медалей для сборной Украины на Олимпийских играх-2020 в Токио. Пловец Романчук стал серебряным и бронзовым призером, а стрелок Омельчук завоевал бронзу.

О намерении приобрести квартиры для ровенских олимпийцев заявил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, вопрос выделения средств будет рассмотрен на ближайшей сессии ОГА. Кроме того, в бассейне, где тренировался Михаил Романчук, в 2022 году проведут реконструкцию.

— Поддержка наших спортсменов и развитие спорта — это приоритет государственной и областной власти. Гордимся нашими олимпийцами!

Михаил Романчук — 24-летний пловец из Ровно. На Олимпийских играх в японском Токио он завоевал бронзу на соревнованиях по плаванию на 800 м и установил олимпийский рекорд, преодолев расстояние за 7:41.28.

На дистанции 1,5 тыс. м вольным стилем Романчук стал вторым и принес сборной Украины первую серебряную медаль на Олимпиаде-2020. На счету спортсмена множество наград на международных соревнованиях.

Стрелку Олегу Омельчуку 38 лет, он родился в селе Великие Селища Ровенской области.

В этом году он четвертый раз принимал участие в Олимпийских играх. В соревнованиях среди смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета на 10 м Омельчук вместе с Еленой Костевич завоевал бронзовую медаль.

В 2019 году он отличился на Европейских играх в Минске, став серебряным призером.

Фото: НОК

Источник: Виталий Коваль