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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Спортсмены уезжают из Беларуси после ситуации с Тимановской — журналист

Христина Тимановська

Известный белорусский спортсмен покинул территорию своей страны после ситуации в Токио с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.

Об этом сообщил журналист Еврорадио Дмитрий Лукашук, но имени спортсмена, оставившего Беларусь, он не назвал.

— Только что мне написала одна известная личность из спорта, он только что пересек белорусскую границу. Я не буду уточнять, пока не получил разрешения от этого человека, чтобы дать о нем информацию.

Но факт остается фактом. Спортсмены уезжают из Беларуси, — сказал журналист.

Ситуация с Тимановской

Во время летних Олимпийских игр в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская раскритиковала белорусских тренеров из-за некомпетентности. Они без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров.

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Впоследствии спортсменку пытались насильно вернуть из Токио в Минск. В аэропорту Кристина обратилась за помощью в полицию и ее взяли под охрану. Муж Тимановской вместе с ребенком уехали в Киев.

Впоследствии стало известно, что Польша выдала спортсменке гуманитарную визу, а Международный олимпийский комитет начал расследование по делу легкоатлетки.

Источник: Tribuna.by

Фото: Кристина Тимановская

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