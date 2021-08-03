Везу бронзу сыну: Алла Черкасова поблагодарила Украину за поддержку

Украинская спортсменка Алла Черкасова счастлива, что привезет своему сыну бронзовую медаль, завоеванную на Олимпийских играх в Токио.

Она рассказала, что шла к этой цели в течение десяти лет, представляя Украину на соревнованиях в Европе и мире.

По словам Черкасовой, за свою спортивную карьеру она встречалась со многими людьми, которые помогали ей как словом, так и делом.

— Я благодарна всей Украине и Богу за эту награду, – отметила Черкасова.

Украинская спортсменка добавила, что ей было сложно настроиться на успех в Токио, однако она была готова к борьбе, поскольку осознавала, что это могут быть ее последние шесть минут в карьере.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Аллу Черкасову с получением бронзовой медали.

В бою за третье место украинка победила японскую спортсменку Сару Досе.

В 2018 году Черкасова завоевала титул чемпионки мира на соревнованиях в Будапеште, а затем выиграла чемпионат Европы.