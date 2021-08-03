Я люблю Украину, это все для нее: Насибов не сдержал эмоций после выхода в финал ОИ

Борец греко-римской борьбы Парвиз Насибов не сдержал эмоций после выхода в финал летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

В упорной борьбе он одолел египетского борца Мохамеда Ибрагима Елсаеда со счетом 7:6.

— Это у меня слезы, я преодолел очень тяжелый путь к этим Олимпийским играм. У меня родители дома ждут и переживают. Это такие слезы, не могу сдержать. Огромное спасибо всей Украине, большое привет. Я люблю эту страну, это все для Украины. Слава Богу, слава Всевышнему, что он меня наградил именно такой победой. Чем тяжелее победа, тем она слаще, как говорят, — сказал Парвиз.

Проигрывая в счете, Парвиз сумел полностью переломить сценарий схватки. Моментами даже казалось, что судьи встречи были на стороне египтянина.

— План Бога, который написан, хоть 150 судей будут. Все знают, что у нас нет такого финансирования, чтобы нас тянуть, но нам это не надо. Украинцы — сильный народ, мы выиграли. Но это еще не все, у меня завтра финал, я на него буду настраиваться. Это такие эмоции, которые я попытаюсь забыть, когда выйду из зала.

Парвиз Насибов вышел в финал летних Олимпийских игр-2020 в греко-римской борьбе, одолев Мохаммеда Ибрагима Елсаеда со счетом 7:6.

Во время схватки Парвиз уступал в счете 0:6, но сумел вырвать победу. Еще три заработанных очка судьи забрали у Насибова.

В 1/4 финала наш борец одолел представителя ОКР Артема Суркова, который является вице-чемпионом мира 2019 года и чемпионом мира 2018 года. А на старте турнира одолел датчанина Фредрика Бьеррехуса (5:1).

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Источник: UA: Перший