Засчитали только одну попытку: Бех-Романчук финишировала пятой в финале на ОИ-2020

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук осталась без медали летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Спортсменка в финале прыжков в длину финишировала пятой, показав результат 6,88 м.

В целом, финальные соревнования начались для Марины не просто. В стартовых двух попытках она сделала два заступа, а в третьей — смогла прыгнуть на 6,88 м. С таким результатом она квалифицировалась в решающий пятый раунд.

Далее украинка сделала еще три заступа и заняла итоговое пятое место.

Золото в этой дисциплине досталось представительнице Германии Малайке Михамбо (7,00 м), второе место заняла американка Бритни Риз (6,97 м), а третьей строчке пьедестала расположилась нигерийка Эссе Бруме (6,97 м).

В квалификации Бех-Романчук показала результат 6,71 м. Тогда украинка с заступом выполнила две попытки из трех.

26-летняя Марина Бех-Романчук является серебряным призером чемпионата мира в 2019 году и чемпионата Европы-2018.

По состоянию на утро 3 июня в копилке Украины на летней Олимпиаде в Токио есть шесть наград: одно серебро и пять бронзовых медалей.

Фото: НОК