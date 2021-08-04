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Марія Степанюк |

Коляденко выиграла бронзу Олимпиады-2020 в женской борьбе

Ірина Коляденко

Украинка Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио в женской борьбе в весе до 62 кг.

В финальной схватке за третье место на пьедестале она одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1.

Украинка тактически грамотно начала поединок вторым номером, трижды выталкивала соперницу за пределы ковра и заработала на этом три очка.

Для 22-летней Ирины Коляденко это первая олимпийская медаль, вторая медаль на Играх-2020 в Токио в женской борьбе, а также четвертая для украинских атлетов в спортивной борьбе.

На старте соревнований украинка одолела представительницу Нигерии Аминат Адении благодаря победе на туше, а в 1/4 финала оказалась сильнее китаянки Лун Цзя тоже благодаря туше.

В поединке за выход в финал Ирина уступила чемпионке мира 2019 года из Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой.

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Ирина Коляденко является действующей чемпионкой Европы по женской борьбе. В 2019 году она завоевала серебро в весовой категории до 65 кг на чемпионате мира, который проходил в Нур-Султане. Это была ее первая медаль на взрослом уровне.

В активе украинки еще бронза чемпионата Европы 2020 года.

Сама Ирина родилась в Ирпене и является воспитанницей Радомышльской ДЮСШ Чемпионка в младших возрастных категориях.

Фото: НОК

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