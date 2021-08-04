Украинская спортсменка Людмила Лузан уверенно победила в первом заезде каное-одиночек, выборов шанс сражаться в полуфинале Олимпийских игор 2020 в Токио.

Спортсменка на дистанции 200 м выиграла свой заезд, преодолев путь за 45.571 секунд. Полуфинал Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ состоится в четверг, 5 августа.

Второе место на каноэ-одиночках на 200 м заняла спортсменка из Китая Лин Вэньцзюнь, показав результат в 46,449 секунды. Третьей стала испанка Джаком Антиа (46.691 секунды).

Украинская каноистка Анастасия Четверикова финишировала четвертой, поэтому она выступит в 1/4 финала Олимпиады сегодня, 4 августа.

Мария Повх и Юлия Юрийчук в соревнованиях на байдарках-одиночках на 500 м приплыли четвертой и пятой соответственно, поэтому также выступят в четвертьфинале Олимпиады.

До конца спортивных соревнований в рамках Олимпийских игр в Токио осталось пять дней — они завершатся 8 августа. За это время Украина выборола шесть бронзовых и одну серебренную медали.