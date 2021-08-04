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Анастасія Рогожінська |

Медальное цунами: Зеленский поздравил призеров Олимпиады-2020 в Токио

Володимир Зеленський

4 августа в Токио на Олимпийских играх 2020 пять спортсменов из Украины стали настоящими героями, завоевав за день четыре награды, одна из которых — золотая. По этому случаю президент Владимир Зеленский поздравил украинских участников Олимпиады, заявив, что праздник спорта продолжается.

Глава государства поздравил борца Парвиза Насибова, который принес Украине серебряную медаль в греко-римской борьбе в весе до 67 кг.

— В 22 года — это огромное достижение. Парвиз большой молодец. Это второе наше серебро и восьмая но, уверен, не последняя медаль на Играх, — написал президент.

Действительно, это была не последняя медаль Украины. Ведь сегодня борец Жан Беленюк завоевал первое золото и стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг.

— Особенно приятно, что его получил наш собрат — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале. Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике, — поздравил Зеленский.

Поздравил украинский глава и синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук. Они первые в истории Украины получили олимпийскую медаль в артистическом плавании.

— Настоящее медальное цунами устроили Украины водные грации из Харькова Марта и Анастасия. Спасибо девушкам за бронзу на Олимпиаде 2020. Праздник спорта продолжается, — написал Зеленский.

Также завоевала бронзу для Украины Ирина Коляденко в женской борьбе в весе до 62 кг.

— Сегодня на Олимпиаде — день Украины. Еще одна медаль на Играх. Поздравляю нашу Ирину с получением бронзы.

Таким образом на счету нашей сборной уже 11 олимпийских наград — одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых.

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Фото: Офис президента

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