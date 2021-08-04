4 августа в Токио на Олимпийских играх 2020 пять спортсменов из Украины стали настоящими героями, завоевав за день четыре награды, одна из которых — золотая. По этому случаю президент Владимир Зеленский поздравил украинских участников Олимпиады, заявив, что праздник спорта продолжается.

Глава государства поздравил борца Парвиза Насибова, который принес Украине серебряную медаль в греко-римской борьбе в весе до 67 кг.

— В 22 года — это огромное достижение. Парвиз большой молодец. Это второе наше серебро и восьмая но, уверен, не последняя медаль на Играх, — написал президент.

Вітаю Парвіза Насібова, який здобув для ???????? срібну медаль у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг на #Олімпіаді! У 22 роки – це величезне досягнення. Парвіз великий молодець! Це друге наше «срібло» та восьма і, впевнений, не остання медаль на іграх @Tokyo2020! Вболіваємо! pic.twitter.com/WfP5CeFe6j — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Действительно, это была не последняя медаль Украины. Ведь сегодня борец Жан Беленюк завоевал первое золото и стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг.

— Особенно приятно, что его получил наш собрат — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале. Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике, — поздравил Зеленский.

Таке довгождане перше «золото» для ???????? на @Tokyo2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим – блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Поздравил украинский глава и синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук. Они первые в истории Украины получили олимпийскую медаль в артистическом плавании.

— Настоящее медальное цунами устроили Украины водные грации из Харькова Марта и Анастасия. Спасибо девушкам за бронзу на Олимпиаде 2020. Праздник спорта продолжается, — написал Зеленский.

Справжнє медальне «цунамі» влаштували Україні водні грації з Харкова Марта Федіна та Анастасія Савчук. Дякую дівчатам за «бронзу» на Олімпіаді @Tokyo2020. Це перша олімпійська нагорода України в артистичному плаванні. Свято спорту триває! pic.twitter.com/bkXILyfMji — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Также завоевала бронзу для Украины Ирина Коляденко в женской борьбе в весе до 62 кг.

— Сегодня на Олимпиаде — день Украины. Еще одна медаль на Играх. Поздравляю нашу Ирину с получением бронзы.

Сьогодні на #Олімпіаді – день України! Ще одна медаль для ???????? на іграх @Tokyo2020! Вітаю нашу Ірину Коляденко зі здобуттям «бронзи» у вільній боротьбі у ваговій категорії до 62 кг! У скарбничці нашої збірної вже 11 олімпійських нагород! pic.twitter.com/PbB46NSmmX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Таким образом на счету нашей сборной уже 11 олимпийских наград — одна золотая, две серебряные и восемь бронзовых.

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