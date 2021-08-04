Призеров много, я хотел стать чемпионом: Насибов после финала ОИ-2020

Парвиз Насибов, который стал серебряным призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе, прокомментировал поражение в финальной схватке за золото.
— Не знаю, не так настроился. Сильные стороны знал, пропустил, то что и знал. Тактически, наверное, или немножко на меня ответственность какая-то легла. Это борьба — случается все.
Я хотел большего. То, что вышел вчера в финал — это радость, но чемпион один, призеров много. Я хотел стать чемпионом. У меня не получилось, я немного подвел себя, своих родных. Будем работать, есть над чем работать, — сказал Насибов после поединка.
Борец не стал делать заявлений относительно своего будущего, но пообещал вернуться сильнее.
— Буду работать и вернусь сильнее. Пока мне нечего добавить. Париж-2024? Я не знаю, что будет сегодня вечером или завтра, не могу сказать. Но я буду бороться. Я люблю этот вид спорта, я отдаю себя полностью. Сейчас хочу увидеть свою семью и отдохнуть. Разгрузится полностью. Слава Богу, что домой еду не с пустыми руками.
22-летний Парвиз Насибов завоевал серебро летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
В решающей схватке он уступил представителю Ирана Мохаммадреза Гера со счетом 9:1.
Для Насибова это первое участие в Олимпийских играх, а серебро Игр — пока самое высокое достижение в карьере.
Фото: НОК