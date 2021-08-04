Призеров много, я хотел стать чемпионом: Насибов после финала ОИ-2020

Парвиз Насибов, который стал серебряным призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе, прокомментировал поражение в финальной схватке за золото.

— Не знаю, не так настроился. Сильные стороны знал, пропустил, то что и знал. Тактически, наверное, или немножко на меня ответственность какая-то легла. Это борьба — случается все.

Я хотел большего. То, что вышел вчера в финал — это радость, но чемпион один, призеров много. Я хотел стать чемпионом. У меня не получилось, я немного подвел себя, своих родных. Будем работать, есть над чем работать, — сказал Насибов после поединка.