Циничный Шахтер нанес последний удар: обзор СМИ после матча Генк — Шахтер

Шахтер взял верх над бельгийским Генк в первом матче третьего тура квалификации Лиги чемпионов-2021/22. Игра состоялась в Бельгии на стадионе Кристалл-Арена и завершилась победой горняков со счетом 2:1.

Факты ICTV собрали обзор бельгийской прессы после стартового матча Шахтера в еврокубках в текущем розыгрыше.

Храбрый Генк получил еще один урок эффективности против Шахтера

Nieuwsblad.be

Генку придется на следующей неделе сотворить чудо в Киеве, если он хочет продолжить выступления в ЛЧ. Несмотря на гол Онуачу, вице-чемпион получил урок эффективности от донецкого Шахтера.

Издание отмечает, что украинцы начали, как и ожидалось, с семью бразильцами в составе, выбрали короткие комбинации в атаке. Шахтер пытался играть в как можно более короткий пас и это им частично удалось.

Генку, чтобы начать играть в свой футбол, нужна была значительно выше скорость исполнения, чем в бельгийской лиге. Для многих игроков это стало проблемой на старте встречи.

Команда во главе с капитаном Хейненом с трудом пережила стартовые минуты. Невероятная комбинация и гол Онуачу позволили создать преимущество в игре перед перерывом.

Во втором тайме буйволы навели порядок на поле, но катастрофа притаилась неподалеку. Муньос опоздал в отборе и сфолил на Педриньо, а Тете реализовал пенальти.

Затем Ито штурмовал Трубина, но циничный и упрямый Шахтер нанес последний удар. Приговор слишком суров для красавца Генка, который снова усвоил урок эффективности.

Доминирующий, но не такой уж и опасен: Генк проиграл Шахтеру

Walfoot.be

С самого начала Шахтер владел преимуществом и диктовал свою игру, а Генк оставался позади. Несмотря на блеклый старт и упрямство Шахтера, первым открыл счет Генк непосредственно перед перерывом благодаря удару головой Онуачу.

Второй тайм гости начали активно, как и первый. Фол Муньоса на Педриньо позволил Шахтеру сравнять счет после пенальти Тете.

Последние 25 минут были самыми горячими, ведь обе команды хотели удвоить счет. Сначала Ито нанес мощный удар, который парировал Трубин, а затем Алан Патрик позволил Шахтеру выйти вперед.

На следующей неделе бельгийском вице-чемпиону придется создать подвиг в Украине, чтобы претендовать на плей-офф Лиги чемпионов.

Генк проиграл Шахтеру после перерыва

De Standaard

Генк проиграл свой первый матч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов со счетом 1:2 против донецкого Шахтера. Лимбургерцы вышли вперед перед перерывом благодаря голу Онуачу, но после перерыва Тете и Алан Патрик полностью изменили ситуацию.

Обе команды начали матч без особого желания атаковать. В конце первого тайма Ито увидел у ворот Онуачу и лучший бомбардир сделал все, что от него зависело, переиграв Трубина 1:0.

Во втором тайме Шахтер взял игру под контроль с самого начала, а для Генка все пошло наперекосяк, когда Муньос сбил Педриньо в штрафной. Пенальти Тете почти парировал Вандеворд, но мяч все же попал в ворота.

Шахтер показал себя эффективным в заключительной фазе. Все решили три игрока, которые вышли на замену, а Алан Патрик просунул мяч в пустые ворота. Генк должен попытаться победить в Украине на следующей неделе.

С видеообзором матча Генк — Шахтер в третьем туре квалификации Лиги чемпионов вы можете ознакомиться в материале Фактов ICTV.