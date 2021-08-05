Украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 представили как российских спортсменок

4 августа в Токио на Олимпийских играх 2020 синхронистки из Харькова Марта Федина и Анастасия Савчук впервые в истории Украины получили олимпийскую медаль в артистическом плавании.

Однако во время церемонии награждения бронзовых призеров диктор сделал грубую ошибку.

Так во время награждения украинок Марту и Анастасию на Олимпиаде-2020 диктор представил их как спортсменок Олимпийского комитета России (ОКР).

Впоследствии во время пресс-конференции Федина объяснила, что на такую ​​ошибку никто не обратил внимания.

— Мы слышали, что нас не так назвали, флаг перепутали местами. На такое никто не обращает внимания. Главное, что все закончилось хорошо, — сказала спортсменка.

Также наши синхронистки ответили на вопросы журналистов о том, как складываются отношения с спортсменами России на Олимпиаде 2020 в Токио.

— Мы всех поддерживаем, все друг друга уважаем, поздравляем с каждой медалью, — объяснила Савчук.

В то же время Федина, сообщила, что к Играм в Токио она лично не знала российских синхронисток Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко, но теперь поддерживает дружеские отношения.

— До этого не была знакома с девушками, но теперь мы хорошо общаемся. И это очень приятно, потому что, когда я была маленькая, то видела их по телевизору. Поздравляем их с медалями и понимаем, чего все это стоит, — добавила Федина.

Сегодня в дуэте Марта и Анастасия завоевали 10 награду Игр-2020 для Украины и заняли третье место.

Анастасии Савчук 25 лет, а Марти Фединий — 19 лет. Они чемпионки мира 2019 в Кванджу в дисциплине хайлайт, а также бронзовые призеры в дуэте, группе, произвольной и технической программе, комбинации.

Также у них на счету золотые и серебряные медали чемпионата Европы 2021 в Будапеште в различных программах.

Олимпийскими чемпионками среди дуэтов в Токио стали представительницы ОКР Колесниченко и Ромашина. А второе место досталось представителям Китая Сюечень Хуан и Веньянь Сунь.

Источник: Р-Спорт