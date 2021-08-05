Беларусь нарушила Олимпийское перемирие: Боррель осудил действия Минска

Европейский Союз обвинил Беларусь в нарушении Олимпийского перемирия из-за попытки насильно вывезти в Минск легкоатлетку Кристину Тимановскую.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на своей странице в социальной сети Twitter.

— Успокоился, когда увидел, что Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая гражданка Беларуси вынуждена бежать из страны из-за действий диктаторского режима Александра Лукашенко, — написал Боррель.

Олимпийское перемирие — греческая традиция, появившаяся в VIII веке до н. е. Его объявляли, чтобы государство-хозяина Игр не атаковали, а спортсмены и зрители могли безопасно попадать на соревнование.

Эту традицию возродили в 1992 году. С тех пор МОК призывает страны-участницы Игр соблюдать его во время современных Олимпиад.

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Что известно о ситуации с Тимановской

На Олимпиаде в Токио легкоатлетка пожаловалась на принуждение к участию в эстафете, к которой она не готовилась. Более того, спортсменку даже не известили об этом, по сути, поставив перед фактом о внесении в список.

Затем девушку попытались насильно вывезти из Японии, однако в аэропорту она обратилась к полицейским. Правоохранители в сотрудничестве с МОК обеспечили безопасность девушки, а сразу три страны – Чехия, Польша и Словения предложили ей политическое убежище.

В итоге спортсменка прилетела в Польщу, тогда как ее семья находится на территории Украины, где МИД обеспечивает для них всю необходимую помощь и защиту.

Фото: Кристина Тимановская