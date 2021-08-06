5 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграли Колос из Ковалевки и Шахтер из Караганды. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Составы команд

Колос : Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Чурко, Костышин, Кариока — Лысенко.

: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Чурко, Костышин, Кариока — Лысенко. Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Данфа, Нуриев, Милько, Новак, Павловец, Сичинава, Ильин.

Шахтер Караганда: Шацкий — Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски — Рустемович, Букорац, Митошевич — Омиртаев, Шикавка.

Шацкий — Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски — Рустемович, Букорац, Митошевич — Омиртаев, Шикавка. Запасные: Трофимец, Наджарян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Кыбырай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назымханов, Нурсеитов, Тошев.

Матч Колос — Шахтер Караганда: обзор

В первом тайме не забили ни одного гола. На 35 минуте Шикавка с правого фланга подавал в центр, головой замыкал Омиртаев, однако Волынец на линии отразил этот шаг.

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Во втором тайме на 47 минуте Мавутор потянул мышцу при перехвате передачи на Кариоку по левому флангу. На 54 минуте Ильин вышел вместо Чурко, а Ситчинава заменил Лысенко.

На 60 минуте Кариоку сбили во время выхода в контратаку, после неудачной подачи соперников с углового на левом фланге. Габышев получил желтую карточку.

На 65 минуте произошла замена — вместо Габышева вышел Кыбырай, Омиртаева в поединке далее заменял Тошев. На 68 минуте Сичинава перед чужой штрафной выбил мяч из-под ног Графа, но зацепиться никто не смог.

На 74 минуте Ильин улетел в контратаку на правом фланге, после чего покатил на Кариоку перед штрафной, но тот не попал в правый угол. На 76 минуте Атанаскоски получил желтую карточку за фол против Золотова, хотя до этого мяч вышел в аут.

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Фото: FC Kolos Kovalivka