5 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграли Колос из Ковалевки и Шахтер из Караганды. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Составы команд
- Колос: Волынец — Золотов, Гавриш, Петров, Черноморец — Богданов, Задоя — Чурко, Костышин, Кариока — Лысенко.
- Запасные: Маханьков, Ром, Сакив, Данфа, Нуриев, Милько, Новак, Павловец, Сичинава, Ильин.
- Шахтер Караганда: Шацкий — Габышев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоски — Рустемович, Букорац, Митошевич — Омиртаев, Шикавка.
- Запасные: Трофимец, Наджарян, Таттыбаев, Умаев, Назаренко, Кыбырай, Свиридов, Хозин, Ламанж, Назымханов, Нурсеитов, Тошев.
Матч Колос — Шахтер Караганда: обзор
В первом тайме не забили ни одного гола. На 35 минуте Шикавка с правого фланга подавал в центр, головой замыкал Омиртаев, однако Волынец на линии отразил этот шаг.
Во втором тайме на 47 минуте Мавутор потянул мышцу при перехвате передачи на Кариоку по левому флангу. На 54 минуте Ильин вышел вместо Чурко, а Ситчинава заменил Лысенко.
На 60 минуте Кариоку сбили во время выхода в контратаку, после неудачной подачи соперников с углового на левом фланге. Габышев получил желтую карточку.
На 65 минуте произошла замена — вместо Габышева вышел Кыбырай, Омиртаева в поединке далее заменял Тошев. На 68 минуте Сичинава перед чужой штрафной выбил мяч из-под ног Графа, но зацепиться никто не смог.
На 74 минуте Ильин улетел в контратаку на правом фланге, после чего покатил на Кариоку перед штрафной, но тот не попал в правый угол. На 76 минуте Атанаскоски получил желтую карточку за фол против Золотова, хотя до этого мяч вышел в аут.
Фото: FC Kolos Kovalivka