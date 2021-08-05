Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

5 августа в Токио стартовал 13-й день Олимпийских игр 2020. Сегодня спортсмены поспорят за 27 комплектов наград.

Неизменным лидером в медальном зачете Игр уже несколько дней подряд есть Китай. На счету сборной этой страны 71 награда. Участники соревнований получили 32 золотых медали, 23 серебряных и 16 бронзовых.

Вторыми в списке идут США с 84 медалями. В активе американцев 27 золотых наград, 33 серебряных и 24 бронзовых.

На третьем месте сборная Японии. Участники Олимпиады-2020 получили 41 победу. Сейчас у них 21 золотая медаль, семь серебряных и 13 бронзовых.

Украина в медальном зачете находится на 37-й строчке. Наши спортсмены уже завоевали 12 наград — одна золотая, две серебряных и девять бронзовых.

Сегодня Людмила Лузан принесла Украине первую в истории награду в гребле. Она заняла третье место в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ на 200 м.

А вчера, 4 августа, синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук первыми в истории Украины получили олимпийскую медаль (бронзу) в артистической плавании.

Список медального рейтинга Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В соревнованиях будут участвовать более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. За все время независимости Украины это седьмая по счету Олимпиада. Соревнования были запланированы на прошлый год, однако их перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Украина в зачете находится на 37-й строчке. Спортсменам удалось завоевать девять бронзовых медалей. В субботу теннисистка Элина Свитолина завоевала пятую бронзу для Украины, победив в непростом поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Виды спорта на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Разыгрываются в общей сложности 339 комплектов медалей. Среди новых видов спорта, добавленных в этом году, оказались серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

На Олимпийских играх самыми популярными видами спорта остались легкая атлетика, плавание и гимнастика.

Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.