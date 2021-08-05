Украински Елена Старикова и Любовь Басова завершили выступления в финале в дисциплине кейрин на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Старикова финишировала четвертой в заезде, а Басова стала шестой.

Победу одержала представительница Нидерландов Шанна Браспеннинкс, второй пришла новозеландка Елесс Эндрюс, а бронза досталась канадской спортсменке Лориан Дженест.

В полуфинальной квалификации Старикова выиграла заезд в группе, а Басова показала третий результат.

Кто такие Басова и Старикова?

33-летняя Любовь Басова является опытной спортсменкой, родом из Винницкой области.

Впервые выступила на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а также участвовала в Олимпиаде в Рио-2016.

На Играх в Лондоне в кейрине она не прошла дальше первого раунда, но в спринте досталась четвертьфиналов и заняла седьмую строчку. В том же году она заняла четвертое место на чемпионате мира и победила на этапе Кубка мира в Пекине в командной гонке преследовании.

В 2011 и 2016 годах становилась победительницей чемпионата Европы в дисциплинах спринт и кейрин соответственно.

25-летняя Елена Старикова родилась в Харькове. Она является серебряным призером чемпионата мира-2019 в Прушкове в дисциплине гит, а также победительницей чемпионата Европы-2020 в дисциплине кейрин.

Она является шестикратной призером чемпионатов Европы (три серебра и три бронзы) в дисциплинах кейрин, гит, командный спринт и спринт.