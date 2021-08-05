Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Старикова и Басова вышли в финал ОИ-2020 в велотреке

Басова та Старікова

Две украинки Елена Старикова и Любовь Басова вышли в финал соревнований в велотреке в дисциплине кейрин на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

Старикова с первым результатом стала победительницей в группе в 1/2 финале, а Басова квалифицировалась с третьей позиции. В финал также вышла представительница Новой Зеландии Елесс Эндрюс.

Басова сумела пробиться в финал в последнем заезде фактически на последних секундах.

Украинки оставили позади себя олимпийскую чемпионку Рио-2016 китаянку Тианши Джонг, а также мексиканку Даниэлу Луз Гонсалез Гаксиолу.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка