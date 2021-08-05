Украинская спортсменка Анджелика Терлюга рассказала о впечатлениях касательно серебряной медали по каратэ, которую она завоевала на Олимпийских играх в Токио. По ее словам, она мечтала о медали, но думала, что она будет другого цвета.

При этом спортсменка заявила, что этот день останется в ее памяти навсегда.

— Я мечтала об этой медали, правда, надеялась, что она будет другого цвета, но я сегодня сделала все, что смогла. Извините, что не золото. Однако для меня это белое золото. Я отдала всю себя за последние пять лет. Сегодня я выходила на татами со своими близкими в сердце, со своими мечтами. Думаю, этот день останется в моей памяти навсегда, — рассказала Терлюга после поединка.

В Национальном олимпийском комитете заявили, что серебро Терлюги свидетельствует о том, что каратэ — не просто популярный вид единоборства, но и вид спорта, который развивается на высоком уровне.

Напомним, сегодня Терлюга стала серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио по каратэ в личном кумитэ в весовой категории до 55 кг.

В финале она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой со счетом 1:5.

В полуфинале Терлюга одолела спортсменку из Тайбэя Вэнь Цзы-Юнь, которая является двукратным бронзовым призером чемпионата мира по каратэ.

Источник: НОК

Фото: НОК