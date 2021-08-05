Кажется, будто это сон: украинка Лузан о победе в гребле на Олимпиаде-2020

Сегодня спортсменка Людмила Лузан из Украины стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в Токио. Спортсменка посвятила свою победу маме.

После заезда Лузан эмоционально прокомментировала финальное соревнование на Олимпиаде-2020. Она до сих пор не может поверить, что завоевала бронзу.

— Кажется, что я сплю, это сон и не могу поверить. Столько лет шла к медали, я настолько счастлива, — говорит спортсменка в эфире UA-Первый.

Лузан поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а особенно — тренеров. По ее словам, они вместе пришли к этой награде.

— Конечно, я мечтала победить. Но это первая Олимпиада и уверена, что меня еще ждут золотые медали, — добавила она.

В то же время спортсменка уже решительно настроена на другое соревнование по гребле на байдарках и каноэ на 500 м.

— Ждет моя коронная дистанция — 500 метров в двойке. Там я и хочу показать результат. Но не могу поверить, что у меня есть бронза, — поделилась Лузан.

Свою награду 24-летняя спортсменка из Ивано-Франковска посвятила маме.

По словам Лузан, мама мечтала, что ее дочь будет на Олимпиаде и возьмет там медаль.

— Нет ничего невозможного. Просто нужно верить в то, что делаешь. Также есть люди, которые поддерживают. Поэтому благодаря этому можно свернуть горы, — добавила спортсменка.

Сегодня Людмила Лузан проплыла дистанцию ​​200 м за 47.034 секунды и заняла третье место.

Она принесла первую награду Украины в гребле и девятую бронзу на Олимпиаде-2020.

В этой дисциплине олимпийской чемпионкой стала американка Невин Хариссон (45.932 секунды). А серебряным призером — представительница Канады Лоренс Венсан-Лапуант (46.786 секунды).

Фото: ФКУ