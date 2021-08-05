Совершил детскую мечту: Беленюк рассказал о пути к победе на Олимпиаде-2020 и зажигательном гопаке

4 августа борец Жан Беленюк принес Украине первое золото на Олимпийских играх-2020 в Токио. Он впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

После триумфа борец с национальным флагом выполнил украинский народный танец гопак на борцовском ковре.

В комментарии Фактам ICTV Жан Беленюк рассказал о пути к победе, а также о значении гопака для него.

Мечта детства

— Все спортсмены, которые тренируются, мечтают стать олимпийскими чемпионами. И печально, когда ты останавливаешься в шаге от этой медали, — говорит борец.

Он вспомнил свое выступление на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда Беленюк завоевал серебро.

— Я был расстроен. Но настроил себя на то, что в следующий раз все же попробую выиграть золото, — делится Беленюк.

По словам олимпийского чемпиона, путь к победе был трудным. Ведь существуют карантинные ограничения, которые вносят свои коррективы.

— Олимпиаду перенесли на год, и условия не совсем комфортные для тренировок, но тем не менее я осуществил свою детскую мечту и стал олимпийским чемпионом, — комментирует он.

Гопак — традиция празднования

По словам Беленюка, украинский народный танец уже стал традицией для него.

— Это замечательная традиция — праздновать свои победы, исполняя гопак. Так сложилось, что в детстве я занимался танцами, поэтому некоторые навыки у меня остались, — объясняет борец. ???? Український борець Жан Беленюк здобув першу для України золоту медаль на Олімпіаді-2020. pic.twitter.com/VcUPGTDdZj — Шо Там? (@Sho_Tam_) August 4, 2021

Как добавил Беленюк, он исполняет танец, когда есть весомый повод. В частности, такие моменты для него были на чемпионате Европы, Европейских играх и на Олимпиаде-2020.

По словам борца, он танцует, чтобы дать положительный заряд украинцам, которые ждут побед.

В среду украинский борец одолел представителя Венгрии Виктора Льоринца в финальном поединке Игр-2020 со счетом 5:1.

Накануне, в полуфинале Олимпиады, Беленюк победил хорвата Ивана Гуклека со счетом 7:1.

30-летний борец на пути к победе также одолел алжирского борца Башира Сида Азара (1:1) и действующего чемпиона Европы из Сербии Зураба Датунашвили (3:1).

Фото: НОК