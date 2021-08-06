Вольная борьба на Олимпиаде 2020: Ливач проиграла в четвертьфинале

6 августа украинский борец Оксана Ливач уверенно прошла в четвертьфинал Олимпийских игр 2020 в Токио. Она участвует в соревнованиях по вольной борьбе среди женщин в весе до 50 кг.

Обновлено 7.30. Ливач в 1/4 финала проиграла бронзовой призерше Игр-2016 Сунь Янань из Китая. Поединок закончился со счетом 3:7.

Однако в украинки еще есть шансы продолжить борьбу за бронзовую медаль. Но для этого нужно, чтобы китаянка в следующем туре одержала победу над представительницей США Сарой Гильдебрандт.

24-летняя борец в 1/8 финала Олимпиады-2020 всухую уничтожила представительницу Нигерии Адият Идрис.

Схватка завершилась в первом периоде досрочно. Ведь украинка уже набрала 10 очков.

В четвертьфинале Ливач поспорит за путевку в полуфинал с китаянкой Сунь Янань.

Кто такая Оксана Ливач

24-летняя борец вольного стиля до 50 кг родилась в Ивано-Франковской области.

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В ее активе победы на чемпионате мира 2018 и чемпионата Европы 2019.

Фото: НОК