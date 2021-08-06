Дорисовали фломастером: дождь смыл буквы и номера с формы российского Рубина

Российский клуб Рубин стартовал в третьем раунде квалификации Лиги конференций-2021/22. Казанский клуб на выезде сыграл вничью 0:0 с польским Ракувом.
Хотя матч была не результативным, он точно запомнится пользователям социальных сетей из-за казуса с формой российского клуба.
Во время матча в городе Ченстохов начался дождь, но форма Рубина была не готова к таким природным условиям.
Буквы и цифры на спине джерси начали отклеиваться уже в первом тайме.
В Twitter казанский клуб решил оправдать такой казус. Они твитнули фото грузинского хавбека Хвича Кварацхелии с отклеенными буквами, которое подписали:
— Играйте не за фамилии на спине, а за эмблему на груди.
На этом казусы не закончились. На второй тайм матча некоторые футболисты казанского клуба вышли в футболках с нарисованными фломастером номерами. Некоторые джерси были без фамилий.
Но выступать в такой экипировке главный арбитр встречи Жоау Педру Пиньейру им не разрешил и отправил в раздевалку по резервную форму. Поэтому матч возобновили позже.
Интересно, что одними из первых о отклеивающиеся буквы начали шутить в российской Премьер-лиге.
@fcrk, вам, похоже, понадобится в перерыве pic.twitter.com/iPw6aLJj7n
— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 5, 2021
Официальный аккаунт РПЛ в Twitter опубликовал фото перманентного маркера, обозначил в заметке Рубин и написал: вам, похоже, понадобится в перерыве.
Техническим спонсором российского Рубина является немецкая компания Jako.
В последний раз казанский Рубин играл в еврокубках в сезоне-2015/16, когда отобрался через квалификацию в групповой этап Лиги Европы, но не сумел выйти в плей-офф.
Фото: ФК Рубин