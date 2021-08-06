Дорисовали фломастером: дождь смыл буквы и номера с формы российского Рубина

Российский клуб Рубин стартовал в третьем раунде квалификации Лиги конференций-2021/22. Казанский клуб на выезде сыграл вничью 0:0 с польским Ракувом.

Хотя матч была не результативным, он точно запомнится пользователям социальных сетей из-за казуса с формой российского клуба.

Во время матча в городе Ченстохов начался дождь, но форма Рубина была не готова к таким природным условиям.

Буквы и цифры на спине джерси начали отклеиваться уже в первом тайме.

В Twitter казанский клуб решил оправдать такой казус. Они твитнули фото грузинского хавбека Хвича Кварацхелии с отклеенными буквами, которое подписали:

— Играйте не за фамилии на спине, а за эмблему на груди.

На этом казусы не закончились. На второй тайм матча некоторые футболисты казанского клуба вышли в футболках с нарисованными фломастером номерами. Некоторые джерси были без фамилий.

Но выступать в такой экипировке главный арбитр встречи Жоау Педру Пиньейру им не разрешил и отправил в раздевалку по резервную форму. Поэтому матч возобновили позже.

Интересно, что одними из первых о отклеивающиеся буквы начали шутить в российской Премьер-лиге.

Официальный аккаунт РПЛ в Twitter опубликовал фото перманентного маркера, обозначил в заметке Рубин и написал: вам, похоже, понадобится в перерыве.

Техническим спонсором российского Рубина является немецкая компания Jako.

В последний раз казанский Рубин играл в еврокубках в сезоне-2015/16, когда отобрался через квалификацию в групповой этап Лиги Европы, но не сумел выйти в плей-офф.

Фото: ФК Рубин