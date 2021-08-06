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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Горуна завоевал бронзу в каратэ на Олимпиаде-2020

Станіслав Горуна

Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером летних Олимпийских игр-2020 в Токио в личном кумитэ.

В полуфинале наш спортсмен уступил представителю Италии Луиджи Буза со счетом 3:0.

В финале Буза поборется за золото с азербайджанским спортсменом Рафаэлем Агаевым.

Со стадии группового этапа Горуна досрочно квалифицировался в медальные бои после двух побед и одной ничьей. В последнем матче группы он потерпел поражение от египтянина Абдалле Абдельазизу.

Кто такой Станислав Горуна?

32-летний Станислав Горуна родился во Львове. Он выступает в каратэ в весовой категории до 75 кг.

Горуна стал первым украинским каратистом, который выборол медаль на чемпионате мира среди взрослых. Это была бронза в Бремене в 2014 году.

Поединок на том ЧМ в полуфинале с участием Горуны считается самым скандальным на турнире. После завершения схватки украинца признали победителем, но затем судейская коллегия вызвала соперников повторно на татами и объявила победителем японца Тани Руичи.

Трижды Станислав возглавлял рейтинг серии соревнований K1 Premier League и становился победителем Премьер-лиги в 2013, 2014 и 2017 годах. В его активе золото Европейских игр-2019 в Минске.

Горуна является действующим чемпионом Европы по каратэ, который состоялся в Порече.

Фото: НОК

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