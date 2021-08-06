Олимпиада 2020 — гребля на каноэ: Лузан и Четверикова вышли в полуфинал

В пятницу, 6 августа, украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова вышли в полуфинал Олимпийских игр 2020. Они первыми финишировали в квалификационном заезде в гребле на каноэ среди женских дуэтов на 500 метров.

Украинки проплыли дистанцию ​​за 2:01,156 и уверенно завоевали себе путевку в следующий этап.

Также вместе с Лузан и Четвериковой напрямую вышли в полуфинал и представительницы Венгрии. Они проплыли 500 метров за 2:02, 344.

Другим командам, которые заняли 3-7 места, нужно будет поспорить за путевку в полуфинал в четвертьфинале.

7 августа состоятся полуфинальные заезды. Их начало в 3.30 по киевскому времени.

Что известно о каноистках

23-летняя Анастасия Четверикова — бронзовый призер чемпионата мира и чемпионка Европы.

На Европейских играх 2019 она стала четвертой на олимпийской дистанции 200 метров, а в паре с Людмилой Лузан заняла пятое место на дистанции 500 метров.

На чемпионате мира 2019 она завоевала бронзовую медаль на дистанции 500 метров.

24-летняя Людмила Лузан на чемпионате Европы 2021 показала свой лучший результат в карьере, получив четыре медали.

В одиночных соревнованиях она победила на дистанции 500 метров, а также стала второй на олимпийской дистанции 200 метров.

Накануне на Играх-2020 Лузан завоевала бронзовую медаль в соревнованиях в гребле на байдарках и каноэ на 200 м. Это первая в истории Украины награда в гребле.

В финал наша спортсменка прошла с первого места. Она преодолела 200 м в заезде каноэ-одиночек за 47.339 секунды.

4 августа она одержала победу в первом заезде каноэ-одиночек.

Фото: ФКУ