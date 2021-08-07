Мирон Маркевич не станет главным тренером сборной Украины по футболу. Об этом сообщил журналист телеканалов Футбол Игорь Бурбас в Twitter.

Сегодня состоялась встреча Мирона Маркевича и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. По словам Бурбаса, она закончилась ничем.

Зустріч нічим не увінчалась. Маркевича у збірній не буде. — Igor Burbas (@iburbas) August 6, 2021

Журналист отметил, что стороны могли обсудить возможные гипотетические варианты работы коуча в сборной. Однако рабочий вариант контракта должны были рассматривать по схеме 1 + 1.

Ранее журналист сообщал, что УАФ рассматривала на должность главного тренера сине-желтых только Мирона Маркевича и Сергея Реброва. По его словам, Ребров хотел возглавить украинскую сборную, однако для этого он должен разорвать контракт с футбольным клубом Аль-Айн.

Ребров стал тренером эмиратского ФК только в июне этого года. В 2014-1017 годах он занимал должность тренера Динамо Киев. За это время украинские спортсмены дважды стали чемпионами нашего государства, дважды — обладателями Кубка Украины, и один раз выиграли Суперкубок.