Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жан Беленюк после триумфа на Олимпиаде-2020 в Токио рассказал, как смог выйти на ковер после сложной травмы плеча, которую получил за три недели до соревнований.

12 июля у спортсмена во время тренировки впервые в жизни вылетело плечо из суставной сумки. Произошло это, когда он неудачно приземлился локтем на мат.

– Возможно, место приземления было мокрое от пота, поэтому локоть проскользнул. До сих пор удивляюсь, как это могло произойти, – анализирует Жан Беленюк.

Борец признается: не раз видел, как такое случалось с другими спортсменами на соревнованиях и тренировках, но никогда бы не мог подумать, что такое может произойти с ним накануне важнейшего старта в жизни.

– Все пять лет подготовки сразу промелькнули перед глазами. Миллион мыслей в голове, а главное – боль от непривычного положения плечевой кости вне сустава! Сразу же вокруг меня собрались тренеры. Все были шокированы… Кто-то побежал вызывать скорую. В таких ситуациях начинается суматоха. Сами понимаете, олимпийская надежда получила травму… – вспоминает те мгновения украинец.

По его словам, через несколько минут плечо то ли само, то ли после манипуляций врача, стало на место.

Сразу после этого Жана Беленюка начало тошнить. Ему вкололи обезболивающие и дали понюхать нашатырный спирт.

Борцу надели бандаж и повезли на МРТ плечевого сустава.

– Ночью, естественно, у меня была бессонная. Даже не из-за отека и того, что ныло плечо, а из-за того, какой вердикт утром огласят врачи, – замечает спортсмен.

Два врача, которым Жан Беленюк с командой показали результаты томографии, сообщили, что у него оторвалась суставная губа. Решить проблему можно было двумя путями – шесть недель носить бандаж в надежде, что плечо заживет без оперативного вмешательства или же сделать операцию, реабилитация после которой продлится тех же шесть недель.

– Когда врачи узнавали, что у нас нет шести недель, а есть ровно 21 день до выхода на ковер олимпийского турнира, они замолкали на некоторое время, очевидно, подбирая нужные слова. А потом пытались объяснить, что так быстро регенерация тканей не происходит и что с таким плечом меня не должны пустить на ковер, – вспоминает Жан Беленюк.

Однако тренер Беленюка решил, что Олимпиаду-2020 они не пропустят, а в течение оставшегося времени будут разрабатывать плечо.

В это время спортсмен не мог поднять руку выше чем на 90 градусов, не мог одеться без посторонней помощи и держать поднос в столовой.

Дважды в день у Жана Беленюка были реабилитационные процедуры, обезболивающие уколы, комплексы упражнений для разработки и сохранения мышечного тонуса плеча и отдельные тренировки для поддержания общей формы.

Меня бы порвали на британский флаг: Жан Беленюк о травме перед Олимпиадой-2020 / 3 фотографии

Первую неделю олимпиец был в бандаже, а во время второй уже работал без него.

Но сложнее всего было, признается спортсмен, принимать смс-сообщения от других людей, потому что никому не рассказывал о своей травме.

– Писали: Ну что ты, чемп (чемпион, – Ред.), порви там всех, мы в тебя верим, нужно забирать свое золото! А я в это время лежал на кровати со льдом на плече и не мог дотянуться ни до чего больной рукой. Я думал: Господи, хорошо, что эти люди меня сейчас не видят, они бы сильно удивились, если бы увидели мое состояние. Плюс мне, как воздух, нужна была эта медаль. Возможности в случае поражения списать все на травму у меня не было! Меня бы порвали на британский флаг! Прекрасно это понимал – депутат, полез в спорт, повезли по блату, да еще и не дал другому спортсмену возможности себя показать! Словом, непаханое поле для полета журналистской мысли, – отмечает Жан Беленюк.

Однако благодаря тренировкам ко дню старта украинец уже мог поднять руку вверх на 160 градусов.

– Результат вам известен! Могу сказать со 100-процентной уверенностью, что эта ситуация сделала меня сильнее. Возможно, только с такой концентрацией на процессе подготовки у меня появлялась возможность стать олимпийским чемпионом, – предполагает обладатель золотой медали Олимпиады-2020 в Токио.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк после получения золотой медали вернулся в Украину 6 августа. В аэропорту победителя встречали близкие друзья, родственники, болельщики, известные спортсмены и журналисты.

Джерело: Жан Беленюк

Фото: Жан Беленюк